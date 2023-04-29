Вашингтон, 29 апреля, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Замглавы руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Белый дом разочарован отклонением российской стороной запроса на консульское посещение 11 мая арестованного в России за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Журналист

«Мы глубоко разочарованы тем, что запрос был отвергнут», — сказал журналистам Пател и добавил, что США будут добиваться консульского доступа к арестованному.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия отклонила запрос США на консульское посещение Гершковича из-за ситуации с невыдачей американских виз журналистам пула министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Эван Гершкович был задержан 30 марта в городе Екатеринбурге по обвинению в шпионаже в интересах США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что российские правоохранители задержали Гершковича с поличным. Решением суда американец арестован на два месяца.