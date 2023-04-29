ТАСС: ВС России в мае получат новый комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Синица»

Москва, , 04:21 — REGNUM В мае для Вооружённых сил России поставят новейший тактический комплекс обнаружения и блокирования дронов «Синица», сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Станция представляет собой носимый на разгрузочном жилете комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий носителю широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу», — пояснил источник агентства.

Контрольная партия поступит российским военным в течение мая. Диапазон рабочих частот нового комплекса колеблется от 2400 до 5800 МГц.

Разработка позволит обнаруживать беспилотник на дистанции до 2000 м в секторе 120 градусов. Работу устройства поддерживает один аккумулятор не менее 120 минут, также имеется возможность питания от стационарной сети. Устройство позволяет устанавливать дополнительно два типа модулей подавления дронов, работающих в диапазонах частот от 433 до 1600 МГц и 2400 — 5800 МГц, а также блокирующих каналы управления и навигации беспилотников.

Источник заверил, что в пункте временной дислокации можно объединить несколько комплексов в единую сеть для обнаружения дронов в секторе 360 градусов, либо увеличить зону обнаружения беспилотников по линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, российские разработчики создали дрон самолётного типа «Коршун», который не нуждается в стартовой катапульте и может быть запущен за две минуты. Его можно использовать для разведки и сброса различных предметов, в том числе осколочных гранат. При этом в аппарате успешно сочетаются технические решения как от квадрокоптеров, так и от самолетов.