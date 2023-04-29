В Приамурье школьник выстрелом из ружья убил 10-летнего ребёнка

Зейский район, Амурская область, , 04:04 — REGNUM В Зейском районе в Амурской области 11-летний школьник застрелил 10-летнего приятеля. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. О трагическом происшествии сообщили в прокуратуре Приамурья.

Охотничье ружье © ИА REGNUM

Несчастный случай произошёл 28 апреля. Двое детей 10 и 11 лет находились в квартире одного из них. Они нашли ключ от сейфа, из которого достали огнестрельное нарезное ружье КО-91/30 калибра 7,62 и патроны к нему.

Мальчики зарядили ружьё и старший выстрел в младшего. Ребёнок скончался на месте от травматического шока в связи со сквозным пулевым ранением грудной клетки.

В отношении отца выстрелившего ребенка возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области врачи борются за жизнь двухлетнего ребёнка, который выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Пистолет родители оставили на видном месте.