Вашингтон, 29 апреля, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Авиация сухопутных войск США приостановила полёты после гибели членов экипажей при крушении вертолётов, говорится в официальном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Отмечается, что армейские лётчики останутся на земле до тех пор, пока не пройдут необходимые тренировки. Исключение сделали только для задействованных в «критических миссиях» лётчиков.

Начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвилл заявил, что пилотов и других членов экипажей ещё раз подготовят для безопасного выполнения поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте разбились два американских вертолёта UH-60 Black Hawk, погибли девять человек. Экипажи совершали полёт в рамках «обычной учебной миссии» в районе форта Кэмпбелл.

В конце апреля два вертолёта ВВС США AH-64 Apache потерпели крушение в американском штате Аляска. на борту вертолётов находились четыре человека, из которых трое погибли. Выжившего пилота доставили в госпиталь.