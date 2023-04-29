Эксперт Кимболл: миру грозит гонка вооружений, нужен мораторий на расширение ядерных арсеналов

Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Для предотвращения гонки вооружений в мире требуется введение «пятеркой» постоянных членов Совета Безопасности ООН моратория на расширение ядерных арсеналов. Своё мнение озвучил ТАСС руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Ядерное оружие США ironna.jp

Речь идёт о России, Великобритании, Китае, США и Франции.

Кимболл сказал, что уже обсуждал идею моратория с официальными лицами в правительствах США и других стран постоянной «пятерки» СБ ООН, но от подробностей отказался, добавив, что «у него не было активного взаимодействия с должностными лицами России и Китая».

Также он не сказал и о результатах разговора с президентом США Джо Байденом и другими главами «пятёрки».

Глава ассоциации пояснил, что отстаиваемый им «подход потенциально способен помочь преодолеть некоторые имеющиеся препятствия» в сфере ядерного оружия.

Кимболл призвал политиков США отказаться от расширения «и без того огромного ядерного арсенала и разработки новых видов вооружений (ядерные крылатые ракеты морского базирования)».

Как сообщало ИА REGNUM, США впервые с момента распада Советского Союза заново запускают производство плутониевых сердечников, самых важных элементов для производства стратегического и тактического ядерного оружия — бомб и боеголовок. Теоретически Штаты смогут получать почти по сотне атомных боеприпасов в год. Одновременно Вашингтон вспомнил об оставленном в конце холодной войны плацдарме для развёртывания тактического ЯО у границ России.