Эксперт Кимболл: миру грозит гонка вооружений
Эксперт Кимболл: миру грозит гонка вооружений, нужен мораторий на расширение ядерных арсеналов
Вашингтон, 29 апреля, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Для предотвращения гонки вооружений в мире требуется введение «пятеркой» постоянных членов Совета Безопасности ООН моратория на расширение ядерных арсеналов. Своё мнение озвучил ТАСС руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.
Речь идёт о России, Великобритании, Китае, США и Франции.
Кимболл сказал, что уже обсуждал идею моратория с официальными лицами в правительствах США и других стран постоянной «пятерки» СБ ООН, но сообщить подробности отказался, добавив, что «у него не было активного взаимодействия с должностными лицами России и Китая».
Также он не сказал и о результатах разговора с президентом США Джо Байденом и другими главами «пятёрки».
Глава ассоциации пояснил, что отстаиваемый им «подход потенциально способен помочь преодолеть некоторые имеющиеся препятствия» в сфере ядерного оружия.
Кимболл призвал политиков США отказаться от расширения «и без того огромного ядерного арсенала и разработки новых видов вооружений (ядерные крылатые ракеты морского базирования)».
Как сообщало ИА REGNUM, США впервые с момента распада Советского Союза заново запускают производство плутониевых сердечников, самых важных элементов для производства стратегического и тактического ядерного оружия — бомб и боеголовок. Теоретически Штаты смогут получать почти по сотне атомных боеприпасов в год. Одновременно Вашингтон вспомнил об оставленном в конце холодной войны плацдарме для развёртывания тактического ЯО у границ России.