Наро-Фоминск, Московская область, 29 апреля, 2023, 03:13 — ИА Регнум. В Московской области устанавливают обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия с четырьмя погибшими, сообщили 29 апреля РИА Новости в экстренных службах.

Прокуратура Московской области В массовом ДТП в Подмосковье погибли четыре человека, в том числе два ребёнка

Авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе. На светофоре грузовой автомобиль въехал в шесть легковушек. В результате ДТП погибли четыре человека, из них двое детей.

По данным источника, различные травмы получили ещё два человека.

Прокуратура Московской области В массовом ДТП в Подмосковье погибли четыре человека, в том числе два ребёнка

Прокуратура Московской области Авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе

Как передавало ИА REGNUM, днём 16 марта на 132-м км автодороги Каспий по направлению в Москву водитель легковушки Nissan выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями. В аварии погибли пять человек, ещё шесть пострадали.