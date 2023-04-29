Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего после его речи о смене режима в КНДР

Пхеньян, , 03:10 — REGNUM Бессмысленной назвала реплику президента США Джо Байдена по поводу смены режима в Северной Корее заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР и сестра президента Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем заявил о возможности смены режима в КНДР, если в стране снова попытаются нанести ядерный удар по США или их союзникам.

«Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего», — отреагировала сестра лидера КНДР, добавив, что речь Байден рассматривается как угрожающая риторика.

Как передавало ИА REGNUM, несмотря на угрозы в адрес КНДР сменить режим при попытке нанести ядерный удар, Байден утверждает, что США ищут возможности для «дипломатического прорыва» в отношениях с Северной Кореей.

Смена режима КНДР будет означать новую большую Корейскую войну, которую станут вести с применением ядерного оружия, считают эксперты. Поэтому в Вашингтоне опасаются непредсказуемых последствий.