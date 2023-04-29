Юрист Виноградов: в России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий

Москва, , 02:47 — REGNUM В России с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России». Об этом рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон устанавливает исключительное право «Почты России» доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.

Как пояснил Виноградов, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, на почте или на дому.

«Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах банков», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений увеличено в два раза — до 2,8 млн рублей. Соответствующий закон 28 апреля подписал президент России Владимир Путин.