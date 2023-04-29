В России с 1 мая изменится порядок доставки пенсий
Москва, 29 апреля 2023, 02:47 — REGNUM В России с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России». Об этом рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Закон устанавливает исключительное право «Почты России» доставлять пенсии наличными либо выдавать их в почтовом отделении вместо банковских касс.
Как пояснил Виноградов, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, на почте или на дому.
«Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах банков», — добавил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений увеличено в два раза — до 2,8 млн рублей. Соответствующий закон 28 апреля подписал президент России Владимир Путин.