Москва, 29 апреля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. В России с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России». Об этом рассказал агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно закону, доставлять пенсии наличными или выдавать их в своих отделениях сможет только «Почта России». В банковских кассах больше это производить не будут.

Тем не менее, как пояснил Виноградов, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения пенсии: на банковский счет, на почте или на дому.

«Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах банков», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений увеличено в два раза — до 2,8 млн рублей.

Выплата жителям России пенсий переносится на последний рабочий день перед праздниками, если по закону день выплаты приходится на праздничный. Если пенсию должны начислить первого числа, то майские выплаты придут 28 апреля.