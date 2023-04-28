* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Одинцово, Московская область, 29 апреля, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Жители подмосковной деревни Грязь рассказали о соседстве с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), сообщило издание Teleprogramma. pro.

Цитата из видео «Замок Галкина* и Пугачёвой в селе Грязь в Подмосковье» Особняк Аллы Пугачевой в деревне Грязь Московской области

Одна из местных жительниц рассказала как муж певицы катался по окрестностям на велосипеде, ходил на пруд. Он не бегал от соседей и поддерживал с ними разговор, добавила женщина.

Другая соседка заявила, что пара была знакома с окружающими их жителями и никогда не враждовала, а на Новый год их дети — Лиза и Гарри вместе с нянями и охраной приносили гостинцы соседям.

На вопрос о новом владельце особняка жители ответили, что им ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Пугачёва и Галкин продали свой дом в деревне Грязь.

Позже личный водитель певицы опроверг информацию о покупке дома шоуменом Стасом Барецким. По его словам, вещи из замка никто не увозил, всё осталось как и прежде.