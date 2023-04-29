Пентагон: компания Lockheed Martin получила очередной заказ на производство 126 истребителей F-35

Вашингтон, , 02:30 — REGNUM В минобороны США сообщил, что дополнительно заказали у американской компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II

Отмечается, что самолёты будут использоваться «для собственных нужд и поставок союзным странам».

Всего заказ оформлен на сумму в 7,8 млрд долларов.

Истребители предназначены для ВВС, ВМС и морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительное финансирование направлено Lockheed Martin для выпуска реактивных систем залпового огня HIMARS.