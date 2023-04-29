Президент Христодулидис: Кипр готов покрыть часть потребностей Евросоюза в природном газе

Афины , , 01:57 — REGNUM Кипр может покрыть около 15% потребностей Евросоюза в природном газе, заявил на Дельфийском экономическом форуме президент республики Никос Христодулидис.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава островного государства признал, что энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут полностью заменить в Европе российский газ. Однако есть такие объёмы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации, пояснил он.

«Мы ожидаем от Европейского союза большей технической и финансовой поддержки, чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов <…> может покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет», — сказал политик.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйенен, Евросоюз добился того, чтобы Россия всего за восемь месяцев снизила поставки природного газа в страны ЕС на 80%.

По данным агентства Bloomberg, план по расширению использования ветроэнергетики в странах Европы, призванный помочь снизить зависимость от российского газа и сократить вредные выбросы, терпит неудачу. В 2022 году не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты ветряной энергетики, за это время стоимость строительства электростанций выросла.