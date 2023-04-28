Афины , 29 апреля, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Кипр может покрыть около 15% потребностей Евросоюза в природном газе, заявил на Дельфийском экономическом форуме президент республики Никос Христодулидис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

Глава островного государства признал, что энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут полностью заменить в Европе российский газ. Однако есть такие объёмы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации, пояснил он.

«Мы ожидаем от Европейского союза большей технической и финансовой поддержки, чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов <…> может покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет», — сказал политик.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйенен, Евросоюз добился того, чтобы Россия всего за восемь месяцев снизила поставки природного газа в страны ЕС на 80%.

По данным агентства Bloomberg, план по расширению использования ветроэнергетики в странах Европы, призванный помочь снизить зависимость от российского газа и сократить вредные выбросы, терпит неудачу. В 2022 году не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты ветряной энергетики, за это время стоимость строительства электростанций выросла.