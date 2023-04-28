Херсон, 29 апреля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Предполагаемый сценарий, при котором Украина резко спустит воду из водохранилищ при ГЭС для затопления первой линии обороны Вооруженных сил РФ в Херсонской области, технически невозможен. Об этом 28 апреля в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

«Каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению. Река является мощнейшей естественной преградой», — считает глава Херсонской области.

Сальдо пояснил, что в случае спуска воды потоки разойдутся по всей протяженности Днепра. Вода частично уйдёт в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы, не принося ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, не соответствует действительности, на правом берегу тоже наблюдаются не слишком многочисленные подразделения, а Вооружённые силы России готовы к любой атаке, заявил 28 апреля Владимир Сальдо.