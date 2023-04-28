Сальдо: затопление линии обороны ВС РФ водой из Днепра будет безуспешно
Сальдо: сценарий с затоплением линии обороны ВС РФ водой из Днепра нереализуем
Херсон, 29 апреля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Предполагаемый сценарий, при котором Украина резко спустит воду из водохранилищ при ГЭС для затопления первой линии обороны Вооруженных сил РФ в Херсонской области, технически невозможен. Об этом 28 апреля в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению. Река является мощнейшей естественной преградой», — считает глава Херсонской области.
Сальдо пояснил, что в случае спуска воды потоки разойдутся по всей протяженности Днепра. Вода частично уйдёт в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы, не принося ущерба.
Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, не соответствует действительности, на правом берегу тоже наблюдаются не слишком многочисленные подразделения, а Вооружённые силы России готовы к любой атаке, заявил 28 апреля Владимир Сальдо.