Донецк, 29 апреля, 2023, 01:41 — ИА Регнум. В ночь на 29 апреля в Донецке прогремело несколько взрывов. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

По данным силовиков, система ПВО отработала над Ворошиловским, Будённовским, Калининским и Пролетарским районами.

Ещё около семи взрывов было слышно в воздушном пространстве Донецка после 00:20 мск. Это также отработали системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение дня 28 апреля Донецк несколько раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ. В результате попадания одного из снарядов в маршрутный автобус погибли пять человек, ещё 19 — пострадали.