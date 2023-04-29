Pajhwok: в Афганистане при взрыве снаряда погибли пятеро детей, двое тяжело ранены

Кабул, , 01:26 — REGNUM В результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Сайдабадском районе центральной афганской провинции Вардак погибли пятеро детей и ещё два ребёнка тяжело ранены. Об этом сообщило 29 апреля агентство Pajhwok.

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснили в местном минздраве, детям было не больше 12 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.

По информации издания, в Афганистане не редки случаи гибели детей, которые находят боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва на мине автотранспортного средства.