В Ростове-на-Дону устанавливают причины гибели найденной в ливневом коллекторе женщины

Ростов-на-Дону, , 01:16 — REGNUM В ливневом коллекторе города Ростова-на-Дону обнаружили тело женщины 1942 года рождения, сообщили 28 апреля в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Следователь Sledcom.ru

Уточняется, что погибшую нашли в водостоке по улице Тульской. Следователи организовали проверку. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий 27–28 апреля действовало штормовое предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в рабочем посёлке Гидроторф Нижегородской области во время аварийно-восстановительных работ в канализационном коллекторе потеряли сознание два слесаря: 36-летний мужчина скончался на месте происшествия, его 57-летний коллега умер в больнице. Перед судом предстал бывший начальник участка коммунальной компании, который признан виновным и получил условный срок.