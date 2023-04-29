В России изменили закон о наркосредствах и психотропных веществах
Москва, 29 апреля 2023, 01:05 — REGNUM Медицинское освидетельствование исключено из процедур для постановки диагноза «наркомания». Соответствующие изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» утвердил президент России Владимир Путин.
Документ опубликован 28 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с поправками, закон уточняет содержание понятия «больной наркоманией».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент России Владимир Путин внёс деятельность иностранных и националистических спецслужб в перечень угроз национальной безопасности страны в сфере противодействия обороту наркотиков. Поправки внесены в Стратегию антинаркотической политики РФ до 2030 года.