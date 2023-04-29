В украинском Николаеве мужчина и женщина пострадали в результате взрыва гранаты

Николаев, Украина, , 00:37 — REGNUM В городе Николаеве на юге Украины в результате взрыва гранты ранения получили два человека. Инцидент произошёл вечером 28 апреля, сообщил глава национальной полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Граната Stanislav S. Yanchenko

По официальной информации, нетрезвый мужчина взорвал гранату после того, как ремонтировавшие свой автомобиль граждане отказались дать ему две гривны.

«Сам злоумышленник и проходившая мимо женщина получили телесные повреждения. В настоящее время им обоим врачи оказывают медицинскую помощь», — уточнил Шайхет.

По факту происшествия правоохранители готовятся возбудить уголовное дело.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля в одном из кафе в Запорожской области двое мужчин средних лет в гражданской одежде и с внешними признаками алкогольного опьянения во время застолья вступили в конфликт с девушкой-официантом. В ходе спора один из мужчин положил гранату F-1 на стол. Персонал кафе вызвал полицию.