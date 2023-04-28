Анкара, 29 апреля, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Турция может войти в рабочую группу в случае достижения соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. Об этом 28 апреля заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В канцелярии Эрдогана отметили, что президент придаёт большое значение продлению Черноморской зерновой инициативы и выражает готовность участвовать в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие банки могут стать посредниками для осуществления финансовых операций в рамках зерновой сделки, но Анкаре нужны гарантии, что они не попадут под санкции.

Эрдоган 28 апреля предложил Владимиру Путину продлить зерновую сделку. В ближайшее время вопрос о продлении будет обсуждаться с участием представителей России, Турции и ООН.