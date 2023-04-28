Москва, 29 апреля, 2023, 00:21 — ИА Регнум. В Москве футболисты воронежского «Факела» нанесли поражение в матче 25-го тура Российской премьер-лиге команде «Динамо». Игра была приурочена к столетию московского клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Матч состоялся 28 апреля на «ВТБ-Арене». Среди гостей отличился Георгий Гонгадзе. Первый гол он забил на 49-й минуте встречи, второй — на 61-й.

В турнирной таблице «Динамо» занимает шестую строчку, набрав 39 очков. «Факел» имеет 21 очко и идёт на 14-м месте.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний сезон РПЛ проходит с 15 июля 2022 года по 3 июня 2023 года. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым «Ростов» на девять очков. Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.