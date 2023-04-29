Полянский: беженки с Украины просят Россию помочь вернуть отобранных у них в Европе детей

Москва, , 00:12 — REGNUM В постпредство России при ООН обращается большое количество беженцев с Украины, которые просят помочь вернуть их детей, отобранных властями стран Европы. Об этом написал в своём Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат сообщил, что остро стоит проблема «с отбором детей у украинских беженок».

«В наших англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren» был создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com. Условием для публикации было чётко выраженное согласие на это заявителя», — уточнил Полянский.

За месяц получено большое количество обращений с просьбой помочь. Отмечается, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатацию — «на Западе не хотят замечать».

«Пока мы опубликовали обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской», — рассказал Дмитрий Полянский, добавив, что дети этих женщин находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях.

Дипломат пояснил, что участие в подобных ситуациях хоть и не в компетенции диппредставительства, но «отмахнуться от них по-человечески очень сложно».

Как сообщало ИА REGNUM, многих детей, попавших с Украины в страны ЕС, подвергают сексуальной эксплуатации. Об этом 26 марта заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Европе замалчивают сексуальное рабство, в которое попадают многие беженки с Украины. На фоне обвинений российских военнослужащих в сексуальном насилии на Украине, выдвигаемых ранее России, ООН не спешит встать на защиту вынужденных бежать в Европу.