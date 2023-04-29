Президент России Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену

Москва, , 00:02 — REGNUM В России ужесточили наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, за государственную измену. Соответствующий закон за подписью президента РФ Владимира Путина от 28 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения вносятся в статью 275 УК РФ «Государственная измена». Поправки касаются шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника или оказания финансовой, консультационной или другой помощи стране, чьи действия направлены против России. Ранее законом предусматривалось лишение свободы до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

По статье 205 УК РФ «Террористический акт» теперь предусмотрено наказанием сроком до 20 лет вместо 15 лет.

Также ужесточено наказание за международный терроризм — виновному грозит тюремное заключение не от 10, а от 12 лет.

Статья 281 «Диверсия» предусматривает до 20 лет лишения свободы вместо 15 лет.

За участие в террористическом сообществе виновным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее предусматривалось от 5 до 10 лет лишения свободы).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Владимир Путин подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации». Документом предусмотрено упрощение получения российского гражданства, а также введение механизма прекращения гражданства.