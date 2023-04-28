Кишинёв, 28 апреля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Страны Евросоюза одобрили механизм введения санкций против лиц, имеющих отношение к «подрыву или угрозе суверенитету и независимости Молдавии». Об этом решении говорится в заявлении Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Рестрикции включают в себя замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявил, что ЕС планировал разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ни президент Владимир Путин, ни другие официальные лица не собираются ехать в Молдавию, потому что такой страны уже нет — она продана Румынии. Об этом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил 28 апреля в своём Telegram-канале, комментируя закрытие молдавской границы для российского лидера.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Евросоюз своей партнёрской миссией в Молдавии де-факто будет заниматься внешним управлением этой страной.