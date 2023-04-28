Москва, 28 апреля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. С целью срыва военных планов киевских властей ВС России нанесли удары по базам и штабам ВСУ, рассказал в беседе с изданием «МК» военный эксперт Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По мнению аналитика, наиболее успешным оказался удар по штабу в Николаеве, где погибли десятки натовских и украинских офицеров. Это существенным образом может сказаться на анонсированном контрнаступлении, добавил Кнутов.

Также эксперт отметил высокую точность и массированность ударов российской армии по объектам ВСУ с использованием ракет большой дальности.

«Сочетание различных форм и методов применения тяжёлой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет — это всё позволяет в совокупности нанести противнику серьёзный ущерб, ослабить силу наступления», — сказал аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России подтвердили, что ракетные войска РФ поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска, подразделения «Иностранного легиона» в районе города Константиновки. Российская армия не даёт ВСУ пополнить резервы в Артёмовске.