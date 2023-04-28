Из-за пожаров в Курганской области с 28 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации

Курган, , 23:17 — REGNUM Лесные пожары стали причиной введения чрезвычайной ситуации (ЧС) в Курганской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вадим Шумков.

Курганская область Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что режим ЧС действует с 28 апреля по всей территории Курганской области в лесах регионального характера.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тыс. рублей — для граждан, от 30 до 60 тыс. рублей — для должностных лиц, от 400 до 800 тыс. рублей — для юридических лиц.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновному может грозить уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в курганской деревне Логоушка загорелись 76 домов из-за искры от тепловоза. Губернатор Курганской области обратился к руководству МЧС России за поддержкой в ликвидации пожара.