Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва, , 23:21 — REGNUM Совет директоров «Норникеля», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, выступил с рекомендацией годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Никель Aleqt.com

Руководство своё решение объяснило тем, что на финансовые итоги компании оказали отрицательное влияние повысившиеся геополитические риски, что создало новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности «Норникеля» и для успешного выполнения проектов.

При этом, менеджмент «Норильского никеля» не исключает возможность выплаты промежуточных дивидендов. В компании ожидают, что налоговая нагрузка возрастёт, а стоимость обслуживания долгового портфеля в 2023 году повысится.

Среди рисков «Норникель» называет возможное усиление санкций и снижение цен на металлы.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам компании «Норникель», в 2023 году произойдёт снижение выпуска никеля, палладия и платины.

Производство в 2023 году составит: никеля — 204-214 тыс. т, меди — 417-441 тыс. т, палладия — 2,407-2,562 млн тройских унций, платины — 604-643 тыс. тройских унций.