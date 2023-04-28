Варшава, 28 апреля, 2023, 23:03 — ИА Регнум. В российской армии, в отличие от киевской, хватает средств для спецоперации, чего нельзя сказать об Украине. Об этом заявил начальник генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак, мнение которого цитирует журнал Do Rzeczy.

пресс-служба Южного военного округа Трофеи из зоны СВО

Офицер сделал вывод из имеющихся у России финансовых инструментов, динамики её расходов и низкой эффективности санкций.

По мнению эксперта, Украина сталкивается с серьёзными экономическими проблемами и быстро тратит предоставленные ей средства. При этом Анджейчак признал, что и в Польше складывается опасная ситуация с национальной безопасностью из-за нехватки боеприпасов, которых «нет банально».

«Польша не просто не может поставлять военную технику на Украину, но и не в состоянии пополнять свои стремительно тающие запасы. Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика её расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — выразил своё мнение начальник генштаба.

Поляк считает, что западные союзники не понимают всей серьёзности конфликта — они не готовы оценить реальную угрозу, пребывают в иллюзиях.

«Это удивляет и даже шокирует», — сделал вывод Анджейчак.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями как в отношении экономической ситуации в стране, так и в отношении военных действий, и контрнаступление ВСУ, вопреки многочисленным заявлениям на этот счёт, не готово, заявил 28 апреля Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.