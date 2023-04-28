Николаев, Украина, 28 апреля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. В Николаева прогремел взрыв, сообщили вечером 28 апреля местные СМИ и Telegram-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

Было опубликовано несколько фотографий и видеозаписей, на которых видно скопление полицейских автомобилей и машин скорой помощи.

Позже выяснилось, что взрыв произошёл после того, как неизвестный мужчина бросил гранату в автомобиль. Пострадала женщина.

«Как рассказали очевидцы события, водитель «Жигулей» производил мелкий ремонт автомобиля, рядом стояла женщина. Вдруг к ним подошел неизвестный в камуфляжной одежде и потребовал денег. Мужчина отказался давать ему деньги, тогда неизвестный достал из кармана гранату, выдернул кольцо и бросил гранату в стоящую рядом с автомобилем женщину. Раздался взрыв», — сообщила «Страна» со ссылкой на местные паблики.

И злоумышленник, и женщина получили осколочные ранения — их увезли в больницу. На месте происшествия работают следователи.

16 апреля в киевской полиции сообщили о задержании гражданина, который пытался убить двоих людей, бросив в них гранату. Как выяснилось, злоумышленником двигала ревность.