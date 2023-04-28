Дубль Гонгадзе принёс «Факелу» победу над «Динамо» в матче Российской премьер-лиги

Москва, , 22:00 — REGNUM Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 28 апреля в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Игрок ФК «Факел» Георгий Гонгадзе © Алексей Филиппов/РИА Новости

В составе гостей дубль оформил нападающий Георгий Гонгадзе. На 49-й минуте он открыл счёт в матче, а на 61-й удвоил преимущество воронежской команды, реализовав пенальти.

В настоящее время «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко после 25 матчей. «Динамо» идёт на шестом месте с 39 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля грозненский «Ахмат» одержал победу над «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.