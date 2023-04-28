Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в пять стран ЕС зерна с Украины

Брюссель, , 21:49 — REGNUM Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы (Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией) об ограничении экспорта с Украины некоторых видов сельхозпродукции, а в обмен на снятие запрета на экспорт ЕС предоставит фермерам этих стран 100 млн евро компенсаций, сообщил 28 апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Подсолнух Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных защитных [ограничительных] мер по четырём видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику — и предоставление фермерам пяти пострадавших стран помощи в объёме 100 млн евро», — написал Домбровскис на своей странице в Twitter.

Также стороны договорились обсудить вопрос о возможном введении ограничительных мер в отношении других видов сельхозпродукции с Украины.

Ранее руководители восточноевропейских стран частично ограничили, частично запретили экспорт и транзит сельхозпродукции с Украины. Это было сделано после заявлений местных фермеров о том, что украинская продукция «оседает» в этих странах, вместо того чтобы перемещаться в другие государства, что приводит к значительному снижению цен и убыткам для фермеров. В Польше сельхозпроизводители проводили массовые акции протеста.

Власти Венгрии ранее заявили, что считают необходимым сохранить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины до конца 2023 года. Еврокомиссии также следовало бы компенсировать восточноевропейским странам стоимость транзита продукции с Украины через их территорию, заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.