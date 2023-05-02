Москва, , 10:14 — REGNUM На портале mos.ru модернизировали три государственных услуги, связанных с земельными вопросами. Теперь получить земли в аренду, безвозмездное или бессрочное пользование можно быстрее, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«Город ведет системную работу по созданию новых электронных возможностей для граждан и по модернизации уже существующих сервисов и услуг на портале mos.ru. Так, до 14 дней сокращены сроки предоставления земельных участков по трем госуслугам Департамента городского имущества», — заявил Ефимов. По его словам, это не только сделает реализацию строительных проектов быстрее, но и поможет снизить издержки тех, кто пользуется землей города.

«В прошлом году за предоставлением участков в безвозмездное пользование обращались 850 раз, в бессрочное пользование — 770, а за оформлением договора аренды — более 6,8 тысячи раз», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.