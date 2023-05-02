Москва, 2 мая, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Москве ускорилась процедура получения земель в безвозмездное, бессрочное пользование или в аренду. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это стало возможным благодаря модернизации механизма получения соответствующих государственных на портале mos.ru. Он подчеркнул, что модернизация не только сделает реализацию строительных проектов быстрее, но и поможет снизить издержки тех, кто пользуется землей города.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Город ведет системную работу по созданию новых электронных возможностей для граждан и по модернизации уже существующих сервисов и услуг на портале mos.ru, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. — Так, до 14 дней сокращены сроки предоставления земельных участков по трем госуслугам Департамента городского имущества».

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, в минувшем году «за предоставлением участков в безвозмездное пользование обращались 850 раз, в бессрочное пользование — 770, а за оформлением договора аренды — более 6,8 тысячи раз».