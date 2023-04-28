СК РФ предъявил обвинение двум фигурантам дела о пожаре в свердловском посёлке Сосьва

Екатеринбург, , 21:27 — REGNUM Двум фигурантам уголовного дела о пожаре в посёлке Сосьва Свердловской области предъявлено обвинение. Об этом 28 апреля сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Последствия пожара в Сосьве © «АиФ. Урал"/РИА Новости

«С учётом установленных на данный момент обстоятельств двум накануне задержанным гражданам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений», — говорится в сообщении.

29-летний начальник местной пилорамы обвиняется в уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем смерть двух лиц.

40-летнему специалисту по пожарной безопасности предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей причинение смерти двум лицам, особо крупный ущерб и существенное нарушение прав граждан и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в посёлке произошло 25 апреля. Как стало известно, загорелись отходы деревообработки. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок. По последним данным, в результате пожара сгорели порядка 120 домов, без жилья остались около 600 жителей, погибли два человека. В рамках расследования следователи задержали двух человек.