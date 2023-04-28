NYT: США размещают на Украине датчики, определяющие радиацию и возможный ядерный взрыв

Вашингтон, , 20:55 — REGNUM США устанавливают на Украине датчики для фиксации радиационной активности и определения места и силы ядерного взрыва. Об этом 28 апреля пишет The New York Times со ссылкой на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США.

Радиация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если на Украине случится ядерная катастрофа, будь то выброс радиации из атомного реактора или взрыв ядерного оружия, анализ учёных будет быстро предоставлен органам правительства США», — говорится в материале.

Отмечается, что с Киевом идёт работа не только по установке датчиков, но и по подготовке работников, отслеживанию данных и возможному предупреждению об опасном уровне радиации.

В Вашингтоне считают, что установка датчиков поможет не ошибиться в определении стороны, ответственной за возможный ядерный взрыв. При этом издание отмечает, что если оружие доставят на место на транспортных средствах, а не с помощью ракеты, то это может быть практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство России отслеживает возможности создания Киевом «грязной» ядерной бомбы. Она также отметила, Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации.

В конце октября 2022 года Минобороны РФ сообщало об угрозе применения Киевом «грязной бомбы». Отмечалось, что целью провокации в том числе было желание обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения.