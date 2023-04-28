Москва, 28 апреля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) по‑прежнему придерживается своих рекомендаций по допуску российских спортсменов, несмотря на заявление комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 28 апреля сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу МОК.

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпийский комитет России

«28 марта мы опубликовали рекомендации по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. На данный момент нам больше нечего добавить», — заявили в МОК.

Ранее комиссия спортсменов ОКР выпустила заявление о том, что допуск российских спортсменов к турнирам должен быть реализован на основе равноправия и без каких‑либо ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.