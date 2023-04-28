Анкара, , 20:13 — REGNUM Продлить зерновую сделку предложил президенту России Владимиру Путину лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 28 апреля сообщила турецкая газета Hürriyet.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, тема зерновой сделки будет обсуждаться в ближайшие дни, в том числе с участием представителей ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у зерновой сделки не очень хорошие перспективы. По его словам, она не выполняется в части условий, касающихся России.

Ранее зерновая сделка была продлена на 60 дней, до 18 мая 2023 года. В Москве отмечали, что её дальнейшее продление будет напрямую зависеть от выполнений той части, в которой заинтересована Россия. Сейчас ни одно из данных России при заключении сделки обещаний не выполняется, ответственность за это несут западные страны, которые завели ситуацию в тупик, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не считает беспочвенными претензии России к тому, как реализуется зерновая сделка.