Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, об этом она заявила журналистам 28 апреля после заседания Совета законодателей.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Валентина Матвиенко

«У меня таких планов нет и никогда не было», — сказала Матвиенко.

Выборы президента Росси пройдут в марте 2024 года. В январе 2023-го, оглашая своё послание Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин заявил, что выборы в России в 2023 и 2024 годах, включая и президентские, состоятся в строгом соответствии с законом и все демократические процедуры при их подготовке и проведении будут соблюдены.