ФСБ: проректор РАНХиГС подозревается в растрате средств, выделенных на научные работы

Москва, , 19:51 — REGNUM ФСБ возбудила уголовное дело против проректора по науке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергея Синельникова-Мурылёва. Об этом 28 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сергей Синельников-Мурылёв © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Пресечена противоправная деятельность проректора по науке РАНХиГС Синельникова-Мурылёва Сергея Германовича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый совершил растрату бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Синельников-Мурылёв является проректором РАНХиГС с 2002 года. Кроме того, с 2007-го он занимает пост ректора Всероссийской академии внешней торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Синельникова-Мурылёва задержали в Москве по подозрению в хищении средств в размере 1 млн рублей. К нему домой пришли сотрудники ФСБ. Также у него на работе и на даче прошли обыски.