Россия приостановила публикацию статистики по добыче нефти газа до 1 апреля 2024 года

Москва, , 19:55 — REGNUM Публикация официальной статистической информации по добыче нефти, природного газа и конденсата в России приостанавливается до 1 апреля 2024 года, говорится в распоряжении правительства России.

Нефтяная качалка в Татарстане © Максим Богодвид/РИА Новости

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что публикация информации приостанавливается начиная с данных за март и первый квартал 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По словам министра, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений.

Также Новак заявил, что странам Европы придется потрудиться, чтобы заместить нефтепродукты из России после вступления в силу эмбарго на поставки данных энергоресурсов. Эмбарго было введено в декабре 2022 года.