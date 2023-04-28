Эксперт Цзя Минь: разговор лидеров КНР и Украины состоялся из-за проблем Киева на фронте

Пекин, , 19:58 — REGNUM Научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Цзя Минь заявил, что телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского состоялись из-за проблем Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте.

Си Цзиньпин © Алексей Майшев/РИА Новости

26 апреля председатель КНР и украинский лидер провели телефонный разговор. По словам главы украинского государства, беседа была продолжительной и содержательной. Президент Украины выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

По мнению эксперта, руководство Украины должно было связаться с Пекином сразу же после визита китайского лидера в Москву, в ходе которого РФ и КНР «достигли ряда важных консенсусов в отношении урегулирования кризиса». Однако этого, как он отметил, не произошло.

«Необходимо смотреть на этот вопрос с точки зрения самого российско-украинского конфликта, который во многом уже превратился в долгосрочную опосредованную войну между Западом и Россией», — приводит слова китайского эксперта РИА Новости.

Он отметил, что положение ВСУ на поле боя оказывает влияние на внешнюю политику обеих сторон, а также подчеркнул, что власти Киева, которые так нуждаются в поддержке извне, больше всего подвержены влиянию этого фактора.

Эксперт напомнил, что в то время, когда «противостояние между сторонами зашло в тупик», а Вашингтон и лидеры западных стран объявили о новом пакете военной помощи, руководство Украины пренебрегло усилиями других стран по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Китае обнародовали план по мирному решению украинского конфликта. Он адресован всему мировому сообществу. Среди его основных тезисов — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.