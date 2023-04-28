Эксперт Сорочинская назвала меры, которые помогут соблюдать запрет продажи вейпов детям

Москва, , 19:50 — REGNUM Чтобы детям перестали продавать вейпы и электронные сигареты, нужны серьёзные меры контроля, считает исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. Так она прокомментировала подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Полицейский рейд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продажа никотиносодержащей продукции давно запрещена. Теперь есть официальный документ, в котором под ограничения попадают и жидкости для вейпов без никотина. Хорошо, что закон теперь запрещает и открытую выкладку товара. Так не будет дополнительной рекламы продукции и стимула приобрести. Однако пока нет должного контроля над соблюдением закона. Подростки легко покупают вейпы, паспорт спрашивают не везде. И сейчас остро чувствуется нехватка такой меры, как контрольная закупка с привлечением подставных детей-волонтёров», — отметила Сорочинская в беседе с ИА REGNUM.

Эксперт напомнила, что подобный опыт довольно успешно применялся до официального запрета привлекать несовершеннолетних к проверочным рейдам по покупке алкогольной и табачной продукции. Сейчас у МВД и Роспотребнадзора нет полномочий сотрудничать с юными волонтёрами для выявления продавцов-нарушителей, что осложняет факт выявления незаконных действий магазинов. При этом для нарушителей установлена довольно высокая денежная мера наказания, отметила Сорочинская.

«Штраф для должностных лиц, сотрудников магазина, которые продали вейп, достигает 300 тыс. рублей. Для юридических лиц, владельцев точки, — до 600 тыс. рублей. Но штрафы выставляет Роспотребнадзор, а туда приходят материалы дела от МВД, которым ещё прежде нужно зафиксировать нарушение с привлечением свидетеля. Сложный механизм, который нуждается в упрощении или дополнительном контроле».

Также, по мнению эксперта, не хватает должного контроля из-за действий моратория на проверку бизнеса. Сорочинская пояснила, что магазины вейповой продукции, как правило, относятся к малому бизнесу и внеплановые проверки в них по действующему законодательству возможны только в случае большого числа жалоб потребителей. По мнению эксперта, для возможности контролировать запрет продажи вейпов детям нужно вывести из моратория точки продажи вейповой и табачной продукции.

«Речь о детях, поэтому табачный бизнес нужно активнее проверять, в том числе внепланово».

Кроме того, Сорочинская обозначила важность пропаганды опасности использования вейпов. По её мнению, в СМИ и Интернете нужно активнее рассказывать о вреде электронных сигарет и вейпов, причём даже не содержащих никотин. Взрослым и детям нужна доступная информация и научные исследования, объясняющие опасность использования вейпов, считает эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Под запрет подпадает также продукция без содержания никотина. В законе говорится о запрете продажи на выставках, ярмарках, в мобильных киосках или дистанционным способом. Кроме того, вейпы теперь разрешается продавать только в розничных магазинах без открытой выкладки и демонстрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Госдума РФ приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. Согласно новому документу, повысились штрафы для лиц, осуществляющих продажу вейпов детям.