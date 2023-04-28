Москва, 28 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Инициативы по регулированию вопросов о смене пола в России будут представлены Совету Госдумы 15 мая, заявил 28 апреля вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«На Совете планирую рассказать о наших законотворческих инициативах относительно того, чтобы совместно с Министерством юстиции и Министерством здравоохранения внести законопроекты, касающиеся запрета смены пола в паспорте», — сказал Даванков, слова которого передает ТАСС.

Также вице-спикер добавил, что планируется обсудить ряд ограничений, для того чтобы количество операций по смене пола в России сократилось. Как минимум, уточнил он, чтобы такие операции не могли делать дети до 18 лет.

По словам Даванкова, также следует сократить перечень организаций, которые могут делать такие операции по смене пола.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 апреля глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщил, что его ведомство намерено отменить возможность смены пола в российском паспорте и других документах. Министр уверен, что это может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в национальном законодательстве.

В феврале 2023 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на заседании Совета Федерации на вопрос о негативной западной тенденции навязывания гражданам идеи смены пола, заявил, что Россия и другие страны, не согласные с подобной политикой, стараются ей противодействовать.