Москва, 28 апреля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Власти США относятся ко всему остальному миру как к своему «заднему двору» и считают себя вправе управлять миром, основываясь на самопровозглашённых «правилах», заявил 28 апреля заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

ZUMA/TASS Дмитрий Полянский

Так он прокомментировал высказывания постпреда США в Организации Объединённых Наций Линды Томас-Гринфилд, которая ранее заявила, что выступление главы МИД России Сергея Лаврова в ООН в качестве спикера Совбеза — «воплощение лицемерия» в условиях, когда Россия «нарушает международное право».

Времена, когда можно было командовать всем остальным миром, демонстрируя то самое лицемерие, в котором США обвиняют других, уже прошли, написал Полянский на своей странице в Twitter.

«Отложите свою снисходительную исключительность и привыкайте к новому миру», — отметил дипломат.

В ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН в качестве его спикера Сергей Лавров заявил, что мир подошёл к опасной черте, возможно, даже более опасной, чем во времена холодной войны. Западные страны, представляющие собой меньшинство в мире, пока отказываются уважать других членов мирового сообщества и «вести себя прилично», но им пора учиться это делать, сказал Лавров. «Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — подчеркнул глава МИД.