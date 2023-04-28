«Аэрофлот» открыл ежедневные регулярные рейсы по маршруту Сочи — Ереван

Москва, , 19:26 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Сочи — Ереван. Перелёты будут осуществляться ежедневно на самолётах Airbus A320. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба перевозчика.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» © Илья Наймушин/РИА Новости

В летнем сезоне российская авиакомпания также будет осуществлять прямые рейсы по маршруту Москва — Ереван и Екатеринбург — Ереван.

Между тем авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», выполняет полёты в столицу Армении из Санкт-Петербурга, Самары и Волгограда.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов для российских туристов. Насколько будет увеличено число перелётов и когда это произойдёт, при этом не уточняется.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Москва и Анкара достигли договорённости о новой платёжной системе для российских туристов. Сообщается, что туристы из России смогут использовать денежные средства на своих счетах с помощью дебетовой карты.