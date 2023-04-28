Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. После общения с Советом законодателей в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провёл встречу с главами Госдумы и Совфеда, на которой озвучил ещё ряд поручений. Об этом 28 апреля сообщила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко.

Михаил Климентьев/РИА Новости Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко

«Президент детализировал ещё целый ряд поручений после своего выступления», — сказала Матвиенко, добавив, что российский лидер высоко ценит роль парламента и демократических институтов, передаёт ТАСС.

Какие именно поручения дал президент, глава Совфеда не уточнила, сказав, что они касаются «текущей ситуации». «И по экономике, по разным направлениям. Обсудили и более глобальные вопросы», — добавила она.

Российский лидер 28 апреля выступил перед Советом законодателей — это совещательный и консультативный орган, действующий при российском парламенте. Там он сообщил, что реальные доходы россиян, пусть и скромно, но начали расти.

Российский лидер при этом подчеркнул, что первоочередная забота парламента — повышение качества жизни и доходов людей.