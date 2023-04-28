Москва, , 19:12 — REGNUM Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый вернулся в столицу этой страны Банги. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллег.

Отмечается, что Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Он провёл пресс-конференцию для местных журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2022 года Сытый получил ранения в Банги, когда вскрыл адресованную ему посылку. На месте взрыва нашли записку с угрозами. Мужчине оказали медицинскую помощь и эвакуировали в Россию.

1 февраля стало известно, что власти ЦАР продвигаются в расследовании дела о покушении на Сытого. В рамках уголовного дела были арестованы четыре сотрудника логистической компании DHL: трое мужчин и одна женщина.