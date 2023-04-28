Киев, 28 апреля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал почти на всей территории Украины. Об этом 28 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно опубликованным данным, с 18:31 мск режим воздушной тревоги действует в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на территориях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем киевского режима.

Ранее тревога была объявлена в шести областях Украины, расположенных на юге и востоке страны, а также в подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в связи с взлётом самолёта МиГ-31К ВКС России, оснащённого гиперзвуковой ракетой «Кинжал», с аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области.