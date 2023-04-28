Путин: новые регионы являются историческими землями России

Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Четыре новых российских региона являются историческими землями страны. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

Донецк © Сергей Батурин/РИА Новости

«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Ну чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа», — сказал Путин.

Он отметил, что приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырёх регионов, вошедших в состав России.

По словам президента, важно вести эту работу так, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить граждан в новых регионах и их выбор вернуться в Россию. Также глава государства обратил внимание на то, что парламент должен проработать новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он также поблагодарил парламент за работу по поддержке бойцов и интеграции новых регионов РФ.